Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da su kavgası: 2 ağır 8 yaralı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 15:42 Son Güncelleme: 13.7.2022 16:25

Iğdır’da su kavgası: 2 ağır 8 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan su kavgasında silahlı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da su kavgası: 2 ağır 8 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine Bağlı Abbasgöl köyünde dün içme suyu nedeniyle çıkan kavgada köyün muhtarı İsa Tosun yaralandı. Olayın ardından akraba olan Çekim aileleri arasında bugün tekrarlanan taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, 2'si kadın 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla önce Tuzluca Devlet Hastanesine buradan Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan silahla vurulan Suat Çekim Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyat altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Iğdır’da su kavgası: 2 ağır 8 yaralı
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