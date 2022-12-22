Iğdır’da trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a doğru gelen Baran Öztürk yönetimindeki ponza yüklü kamyon, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Karşı şeritte Iğdır'dan Doğubayazıt istikametine doğru giden 04 D 0885 plakalı kamyonete çarpan kamyon, daha sonra yol kenarına düşerek durdu. Burada alev alan kamyonun şoför kabini yandı.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet içinde bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kamyon sürücüsü Baran Öztürk'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yolda ise Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.