Iğdır’dan Filistin’e destek

Etkinlik, Iğdır Valiliği, İHH Yardımlaşma Derneği ve Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edildi. "Her Zaman ve Her Koşulda Gazzeli Kardeşlerinin Yanında" etkinliği, STK'lar, kamu kurumları ve halkın katılımıyla büyük bir destek gösterisine dönüştü. Düzenlenen etkinliğe Vali Ercan Turan, İl Müftüsü Zahit Demirel, Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarıyla, Memur-Sen, İHH kurum amirleri kamu kurum kuruluş temsilcileri STK temsilcileri katıldı.





Bolu'daki otel yangında hayatını kaybedenleri için bir dakikalık saygı duruşunun okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını kalabalık adına Memur-Sen İl Temsilcisi Erkan Çiğdem yaptı. Basın açıklamasını, Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem yaptı. Çiğdem, açıklamasında Filistin halkının direnişinin ve zaferinin önemini vurguladı. Direnişin ilk günlerinde Ebu Ubeyde'nin "Netanyahu ve ordusu diz çökecek" sözünü hatırlatan Çiğdem, Gazze halkının cesaretinin ve fedakarlığının, işgalci İsrail'e karşı büyük bir zafer kazandığını belirtti. Çiğdem, ateşkesin işgalin sonu olmadığına dikkat çekerek, bu süreçte işgalcilerin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini ve Filistin halkının mücadelesinin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için tüm İslam ülkelerinin seferber olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu anlaşma, Filistin halkının iradesinin ve mücadelesinin zafer belgesidir. Zulmün kalkanları, cesaret ve inanç karşısında erimiş, işgalciler, direnişin gücü karşısında çaresiz kalmıştır.

Gazze halkının onurlu duruşu, yalnızca Filistin için değil, tüm mazlum halklar için bir ilham kaynağı olmuştur. Bu zafer, Filistin halkının meşru haklarını gasp etmeye çalışanların başarısızlığını, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin ise asla yenilmeyeceğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda bu ateşkes anlaşmasını doğru okumamız lazım.

Ateşkesi bizler şöyle anlıyoruz, ateşkes işgali kabul etmek, boykotu bitirmek, Filistin'i gündemden düşürmek değildir. Ateşkes, davamıza daha sıkı sarılmak, hatalarımızdan ders çıkarmak için bir fırsattır." Çiğdem, Filistin halkına yardım eli uzatmanın bir vazife olduğunu belirterek, "Zafer, direnenlerin olacaktır!" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Açıklamanın ardından Filistin'de can veren şehitler için balon bırakıldı. Daha sonra ise "Gazze'nin Çığlığına Fotoğraflarla Şahitlik" temalı fotoğraf sergisi açıldı.