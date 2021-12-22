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Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:24

Iğdırlı öğrenciler tuttukları takımın maçını tribünden izleyecek

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Iğdırlı öğrenciler tuttukları takımın maçını tribünden izleyecek

Iğdır’da dezavantajlı öğrencilerin tuttukları takımlarıyla buluşturulması amacıyla Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi tarafından proje başlatıldı.

Proje kapsamında Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ev ziyaretlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları olan öğrenciler tespit edildi.


Hayata geçirilen projede ilk öğrenci grubu, Iğdır Belediyesi'nde düzenlenen programla, yarın İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçını izlemek üzere yola çıktı.


Vali Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "Göreve başladıktan sonra hanesine konuk olduğumuz dezavantajlı ailelerimizin evlatlarıyla böyle bir proje yapalım dedik. Türkiye'nin 4 büyük spor kulübüyle görüştük, onlar da bize yardımcı oldu. Iğdır'dan çocuklarımızı İstanbul ve Trabzon'a göndereceğiz. Oralarda hem tarihi ve turistik yerleri gezecekler hem de futbol karşılamalarını izleyecekler." diye konuştu.


"Serhat Şehri Iğdır'dan Beşiktaş'ımızı Desteklemeye Geldik" yazılı pankart açan öğrenciler, Vali Sarıibrahim ve aileleri tarafından havalimanına uğurlandı.

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Iğdırlı öğrenciler tuttukları takımın maçını tribünden izleyecek
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