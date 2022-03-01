İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir haberleşme uygulamasında "Çocuk P......." isimli bir grup kurulduğunu ve söz konusu grupta "Çocuğun Cinsel İstismarı İçerikli Görüntüler Paylaşmak" suçunun işlendiğini tespit etti. Söz konusu görüntülerin para karşılığında satıldığı da belirlendi. Yapılan araştırmalar ve bir ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; "Ceyda" kod adlı bir kişinin bahse konu görüntüleri grupta bulunan kullanıcılara para karşılığında sattığı tespit edildi. Gerçek kimliği tespit edilen Y.D. ve banka hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle; Y.D.'den söz konusu suç içeren görüntüleri satın aldıkları saptanan dört kişinin kimlikleri belirlendi.





İğrenç gruba operasyon! Satan da alanlar da gözaltına alındı | Video

DÖRT FARKLI İLDE YAKALANDILAR

İstanbul'un Arnavutköy ve Sultangazi İlçeleri'nde; Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta beş farklı adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da yaşadığı tespit edilen "Ceyda" kod adlı Y.D.'nin de aralarında olduğu beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda altı cep telefonu, altı sim kart, iki harici disk, iki harici bellek ve iki dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Toplamda 18 adet dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.