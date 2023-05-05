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Giriş Tarihi: 5.5.2023 18:56 Son Güncelleme: 5.5.2023 19:32

İguanalı tacizciye 10 yıl hapis

Omzunda iguana taşıyarak, kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtan İran uyruklu Amir Sharif Rad (34), E.C.’ye cinsel istismarda bulunmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
İguanalı tacizciye 10 yıl hapis

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs, cebir tehdit veya hile kullanarak. cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan İran uyruklu Amir Sharif Rad, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek 23 yaşındaki E. C'yi suçladı

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Rad ifadesinde "E.C. ile bir cafede tanıştık. Benim omzumda bulunan iguanayı çok sevdi ve benimle arkadaşlık kurdu. Kendisinde yavru kedilerin olduğunu, onları sahiplendirmek istediğini söyleyerek, benden yardım istedi. Bende kabul ettim. Yavru kedilerden birini sahiplendirdim. Ama, sahiplenen kişi Almanya'ya gideceğinden kediyi geri vermek isteyince bende E.C.'yi kediyi alması için eve davet ettim. Kesinlikle evimde kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Bağırmaması içinde yumruklamadım. O bana cinsel saldırıda bulundu" dedi.

EVDEN KAÇIP POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUM

Olayın mağduru olan E.C.de yaşadığını şöyle anlattı:

"Bana kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtıp, benimle arkadaşlık kurdu. Yavru kedilerimden birine kendisine verdiğim doğru. Olay akşamı yavru kedinin birini geri vermek isteğini belirterek kedi kabıyla gelmemi istedi. Bende kapla birlikte evine gittim. Eve gelip bütün odalara baktığımda yavru kedi yoktu ve bana cinsel saldırı da bulunmaya başladı. Bağırmamı engellemek için ağzımı kapatıp, kafamı yumrukladı. Bende tırnaklarımla olayın gerçek olduğunu polislere ve doktorlara göstermek için yüzünü tırnaklarımla çizdim. Korku dolu anlar yaşadım. Tecavüzü başaramayınca fırsat bulup evden kaçıp polise gidip, şikayette bulundum"

10 YIL HAPİS

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bu tür suç işleyenlere İran'da idam cezası verilmesine karşın, cinsel istismarın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi

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İguanalı tacizciye 10 yıl hapis
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