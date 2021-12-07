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Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:23 Son Güncelleme: 7.12.2021 09:29

İHA Akıncı'yı evine sığdırdı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İHA Akıncı’yı evine sığdırdı

İstanbul'da bir firmada operasyon şefi olarak çalışan 49 yaşındaki Sebahattin Öztürk, ilk kez gazetelerde gördüğü ve çok etkilendiği insansız hava aracı Akıncı'yı evine sığdırdı. Çam ağacını yontarak hayat verdiği maket Akıncı'yı evinin balkonunda sergileyen Öztürk, "Balkonda önceden kayınvalidemin pet şişeden yaptığı rüzgar gülü duruyordu. Şimdi ise Akıncı duruyor ve yoldan geçen herkes durup onu izliyor" diyor.

İstanbul Yenibosna'da yaşayan ve bir firmada operasyon şefi olarak çalışan 2 çocuk babası Sebahattin Öztürk(49), dünyaca ünlü insansız hava aracı Akıncı'yı ilk kez gazete sayfalarında görmüş ve çok beğenmiş.

Günler sonra ise balık tutmak için gittiği bir göletin üzerinde çıplak gözlerle test sürüşünü yapmakta olan Akıncı izleme şansını yakalayan Öztürk, evine döndüğünde daha tuttuğu balıkları pişirmeden Akıncı'nın bir maketini yapmak için işe koyulmuş.

Çam ağacından maketin gövdesini oluşturan Sebahattin Öztürk, 3 günlük bir yontma işleminin ardından uçağın kanatlarını eklemiş.

Akıncı'nın renk tonunda spreyle ile boyama da yapan Öztürk, son iş olarak maketine led ışık yerleştirmiş.

Ortaya çıkan maketi hem kendisi hem de ev halkı çok beğenince, bir gurur tablosu misali evinin balkonuna koymuş.

Akıncı, tıpkı evdekiler gibi mahalle sakinlerinin de ilgi odağı olmuş. Yoldan geçen herkesin Akıncı'yı izlemek için durduğunu belirten Öztürk "Yoldan geçen insanlar için seyir zevki yaratıyor. Akıncı gerçekten çok güzel.

Yağmurlu havalarda da motoru sudan etkilenmemesi için içerisine su kanalları da yaptım. Artık gece gündüz yağmur çamur demeden balkonumuzda komşularımızı selamlayacak" diyor.

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İHA Akıncı'yı evine sığdırdı
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