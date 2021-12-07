İHA Akıncı’yı evine sığdırdı

İstanbul Yenibosna'da yaşayan ve bir firmada operasyon şefi olarak çalışan 2 çocuk babası Sebahattin Öztürk(49), dünyaca ünlü insansız hava aracı Akıncı'yı ilk kez gazete sayfalarında görmüş ve çok beğenmiş.
Günler sonra ise balık tutmak için gittiği bir göletin üzerinde çıplak gözlerle test sürüşünü yapmakta olan Akıncı izleme şansını yakalayan Öztürk, evine döndüğünde daha tuttuğu balıkları pişirmeden Akıncı'nın bir maketini yapmak için işe koyulmuş.
Çam ağacından maketin gövdesini oluşturan Sebahattin Öztürk, 3 günlük bir yontma işleminin ardından uçağın kanatlarını eklemiş.
Akıncı'nın renk tonunda spreyle ile boyama da yapan Öztürk, son iş olarak maketine led ışık yerleştirmiş.
Ortaya çıkan maketi hem kendisi hem de ev halkı çok beğenince, bir gurur tablosu misali evinin balkonuna koymuş.
Akıncı, tıpkı evdekiler gibi mahalle sakinlerinin de ilgi odağı olmuş. Yoldan geçen herkesin Akıncı'yı izlemek için durduğunu belirten Öztürk "Yoldan geçen insanlar için seyir zevki yaratıyor. Akıncı gerçekten çok güzel.