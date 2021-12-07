İHA Akıncı’yı evine sığdırdı

Günler sonra ise balık tutmak için gittiği bir göletin üzerinde çıplak gözlerle test sürüşünü yapmakta olan Akıncı izleme şansını yakalayan Öztürk, evine döndüğünde daha tuttuğu balıkları pişirmeden Akıncı'nın bir maketini yapmak için işe koyulmuş.