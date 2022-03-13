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Giriş Tarihi: 14.3.2022

İhaleyi alamadı dehşet saçtı

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İhaleyi alamadı dehşet saçtı

Konya’da Hüseyin Koyuncu, arazi ihalesini kaptırdığı Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk’ü öldürdü. Komşusu ile yeğenini yaraladı

Konya Çumra'da, 2 kişiyi öldürdüğü için 18 yıl yattığı cezaevinden 4 yıl önce çıkan Hüseyin Koyuncu (54), kiralamak istediği hazine arazisinin ihalesine girerek kazanan baba-oğlu öldürdü. Aynı ihaleye giren bir komşusu ve yeğenini de yaraladı. 2000 yılında arazi meselesi nedeniyle 2 kişiyi öldüren Hüseyin Koyuncu, 2018'de tahliye oldu. Köydeki bir hazine arazisini kiralamak isteyen Koyuncu, köylüleri ihaleye girmemeleri için uyardı. Ancak, ihaleyi Fehmi Türk (61) kazandı. Bu durumu sindiremeyen Koyuncu, Fehmi Türk ve yine uyarısına rağmen ihaleye giren Hamit Çelik'e husumet beslemeye başladı. Bu arada, geçen 14 Şubat'ta annesi ölen Fehmi Türk, taziye çadırı kurdu. Çadıra gelen Koyuncu, Türk'ü en acılı gününde, "Seni ihaleye girmemen konusunda uyarmıştım, dinlemedin. Bundan sonra kan akacak" diyerek tehdit etti.

İKİ EV BASIP 4 KİŞİYİ VURDU
Önceki akşam da alkol aldıktan sonra Fehmi Türk'ün evinin önüne giderek, bağırıp tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk (28), dışarıya çıktı. Üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Koyuncu, baba-oğula kurşun yağdırdı. Ardından aynı ihaleye giren komşusu Hamit Çelik'in evine gitti. Burada da Hamit Çelik ve yeğeni Osman Cihat Çelik'e kurşun yağdıran Koyuncu, mahalleli tarafından yakalanıp darp edildi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Fehmi ve Memduh Türk, yaşamını yitirdi. Hamit Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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İhaleyi alamadı dehşet saçtı
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