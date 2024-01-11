İhbar maili, sanal bahis çetesini çökertti

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında aldıkları ihbar maili üzerine başlattıkları 14 aylık takip sonucu; dev sanal bahis çetesi çökertildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; kiralanan dairelerin sanal bahis ofislerine dönüştürülerek yasadışı bahis sitelerine para yatırma ve çekme işlemleri yapan 217 kişilik dev organizasyon deşifre edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Antalya'da 51, İstanbul'da 22, Mersin'de 12, Gaziantep'te 2, Diyarbakır'da 2 ve Isparta'da 1 kişi olmak üzere 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde organizasyon içinde bulunan 127 kişi de ifadeye çağrıldı.Çetenin banka hesaplarına 787 milyon lira para girişi olduğu, paranın izini kaybettirmek için dolar olarak kripto hesaplara gönderildiği tespit edildi. Kripto platformlardan elde edilmiş gibi gösterilen paralarla da akrabaları veya güvendikleri kişiler üzerine araç, ev, arsa, arazi alım satımı yaparak ticari kazanç görüntüsü vermeye çalışıldığı belirlendi.Sanal bahis organizatörlerinin galerici maskesi altında araç alımsatım ofislerinin de bulunduğu öğrenilirken, haksız kazançla elde ettikleri paralarla otomobil alım-satım yaptıkları saptandı. Yasadışı bahis suçuna karışan 37 şüpheli hakkında 'suçtan kaynaklanan değerleri aklama' suçundan işlem başlatılırken, bu kapsamdaki operasyonda 6 Porsche, 2 Ford Mustang, bir Maserati, 11 Mercedes olmak üzere toplam 20'si lüks 90 araç, 19 villa, 8 arazi, 2 kiralık banka kasası ile kripto para borsalarında ve bankalarda bulunan hesaplara el konuldu. Aramalarda ayrıca 141 cep telefonu, 35 bilgisayar, 86 sim kart, 6 tabanca, 52 banka kartına ele geçirildi.