İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı

İSTANBUL
'DA 17 yıl önce 17 bıçak darbesiyle öldürülen ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen 16 yaşındaki Arzu Tuncel
'in ağabeyi 'ihbar mektubu' sonrası tutuklandı. Arnavutköy
'de 2004'te Arzu Tuncel, askerden dönen nişanlısı ile evlenme hazırlığındayken komşuları "Bakire değil" dedikodusu yaydı. Nişanlısı G.B. de Arzu'ya bekaret raporu aldırmak istedi. Genç kızın ağabeyleri de dedikoduyu öğrendi. Genç kız, hastaneye gideceği günün gecesinde 17 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Mahkemeye çıkarılan iki ağabey hakkında suçu işlediklerine dair kesin bir delil bulunmaması nedeniyle beraat kararı verildi. Ancak 16 yıl sonra savcılığa "Arzu'yu iki ağabeyi öldürdü. Biz mahalle sakinleri seyirci kalmaktan rahatsız oluyoruz" yazılı mektup geldi. Dosya raftan indirildi, soruşturma yürütüldü. Savcılık, Arzu'yu öldürdüğü gerekçesiyle iki ağabey hakkında "Töre saiki ile kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak bir kişiyi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açtı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ndeki dünkü duruşmada, ağabey Şener Tuncel
hakkında müebbet ağır hapis cezası verildi. Diğer ağabey Yemlihan Tuncel
hakkında ise yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı yerinde bulundu.