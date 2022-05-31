İhbarı otobüs şoförü yaptı: 12 tabanca yakalandı

Tokat'tan Çanakkale'ye giden yolcu otobüs de ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli 3 kişi göz altına alındı.
Sürücüsü M.Ç. otobüsün bagaj kısmında şüpheli paket içerisinde 12 tabanca bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine yolcu otobüsü, Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durduruldu.
Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, bagajda kutu içerisinde ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.Ç. ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.