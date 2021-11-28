İHH gençleri son yolculuğuna uğurlandı

İHH gönüllülerinden İstanbul Genç İHH Lise Başkanı Muratcan Kaya, Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş, BAYKAR Uçak mühendisi Tarık Kesekçi ve İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kaan Talip Tığlı, teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan Bursa'ya giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

Acı kazanın ardından İHH gönüllülerin cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi Zonguldak'a, BAYKAR bünyesinde çalışan SİHA mühendisi Tarık Kesekçi'nin cenazesi Nevşehir'e gönderilirken; Muratcan Kaya'nın ve Türl Telekom'da Veri Mühendisi olarak çalışan Kaan Talip Tığlı'nın cenazeleri ise İstanbul Fatih Camii'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kaya ve Tığlı'nın naaşları, törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Muratcan Kaya, Bağcılar Kirazlı'daki aile kabristanlığına, Kaan Talip Tığlı ise Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.