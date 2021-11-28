İHH gönüllüsü 4 gencin yürek yakan hikayeleri

Yusuf Taha Göktaş

ARABADAKİ YERİNİ TARIK'A VERDİ

Ebediyete intikal eden arkadaşlarının cenazesine katılan İHH Gönüllüsü Mehmet Akif Kaya "İlk planda ben de Bursa'ya gidecektim ama son dakika değişikliği oldu. Tarık Ağabey'im kendi aracıyla Bursa'ya gidecekti ama aracı bozulunca ben kendi yerimi ona verdim. O da benim yerime Bursa'ya doğru yola çıktı, şehit oldu. Geriye baktığımda onlar mı şanslı ben mi şanslıyım diye düşünüyorum. Onların izin gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Kaya

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