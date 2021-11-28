İHH gönüllüsü 4 gencin yürek yakan hikayeleri

Milli teknoloji hamlesinin gençlere anlatılacağı teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan Bursa'ya doğru yola çıkan 4 İHH gönüllüsü genç trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş, BAYKAR bünyesinde çalışan SİHA mühendisi Tarık Kesekçi, Muratcan Kaya ve Kaan Talip Tığlı son yolculuklarına uğurlandı. 4 gençten geriye ise yükreleri dağlayan hikayeleri kaldı.
Tarık Kesekçi
YENİ BABA OLMUŞTU
Tarık Kesekçi... 26 yaşındaydı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Üniversite yıllarından itibaren İHH'da olarak çalışıyordu. Aynı zamanda BAYKAR'da SİHA mühendisiydi. İHH için Mavi Marmara Gemisi'nde de görev yapmıştı. Lübnan ve Arakan'da ihtiyaç sahibi yetim çocuklara babalık yapıyordu, bir yıl önce de ilk kez gerçek bir baba oldu. Kazadan sonra 1 yaşındaki kızı, hem de Lübnan ve Arakan'daki çocuklar yetim kaldı...
KAMP İÇİN İZNE ÇIKMIŞ
Kaan Talip Tığlı... 25 yaşındaydı. İstanbul Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuydu ve Genç İHH İstanbul İl Başkanlığı görevindeydi. Aynı zamanda Türk Telekom'da veri mühendisi olarak çalışıyordu. Liseli gençlere milli teknoloji hamlesi aşkını aşılamak için düzenlenen teknoloji kampı için çok sıkı çalışıyordu. O kadar sıkı çalışıyordu ki işinden 2 hafta izin almak zorunda kalmıştı. Kazadan sonra 2 haftalık izni yerini ahiret istirahatine bıraktı.
Kaan Talip Tığlı
İLK MAAŞINI ALACAKTI
Muratcan Kaya... Henüz 21 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv Bölümü'nden mezun olmuştu. Uzun süredir İHH'da gönüllü olarak çalışıyordu. Gönüllülüğünü profesyonelleştirerek İHH'da personel olarak göreve başladı. Kaya, henüz ilk maaşını daha alamadan yaşamını yitirdi.
Muratcan Kaya
İHA ÜRETMİŞTİ
Yusuf Taha Göktaş... 22 yaşındaydı. Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiydi. Yedihilal Derneği'nde Teknoloji Takımları'nda çalışıyordu. Takımıyla İHA üretmişti ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler almıştı. Ondan geriye takımıyla birlikte ürettiği İHA'sı kaldı.
Yusuf Taha Göktaş
ARABADAKİ YERİNİ TARIK'A VERDİ
Ebediyete intikal eden arkadaşlarının cenazesine katılan İHH Gönüllüsü Mehmet Akif Kaya "İlk planda ben de Bursa'ya gidecektim ama son dakika değişikliği oldu. Tarık Ağabey'im kendi aracıyla Bursa'ya gidecekti ama aracı bozulunca ben kendi yerimi ona verdim. O da benim yerime Bursa'ya doğru yola çıktı, şehit oldu. Geriye baktığımda onlar mı şanslı ben mi şanslıyım diye düşünüyorum. Onların izin gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif KayaBaykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, son yolculuğuna uğurlandı