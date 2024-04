İHH öncülük etti 12 ülkeden sivil toplum kuruluşu destek verdi

İsrail'in 7 Ekim'den buyana Gazze'de başlattığı soykırım neticesinde 33 bin 500'den fazla insan öldürüldü, 76 bin de yaralandı. Hayatta kalmayı başarabilenlerin de İsrail ablukası sebebiyle açlıkla ve tıbbı sorunlarla boğuştuğu Gazze'ye deniz yoluyla yardım götürmek isteyen İHH İnsanı Yardım Vakfı öncülüğünde 12 ülkeden uluslararası sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlıklarını tamamlayan Özgürlük Filosu, yola çıkacağı günü bekliyor. Hareket öncesinde İHH İnsanı Yardım Vakfı yöneticileri basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISINA KATILDILAR

Gazze'ye insani yardım götürmek ve işgalci İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkacak olan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonunun basın toplantısına Us Boat to Gaza'dan Ann Wright ve Huwaida Araf, Canada Boat to Gaza'dan Wendy Goldsmith, FFC Norway'den Torstein Dahle, ICBSG'den Zaher Biravi, FFC'den Zohar Chamberlain Regev, MSF'den Carlos Trotta, Malesia My Care'den Fauziah Mohd Hasan, USA Pink Code'dan Medea Benjamin, USA National Lawyer'dan Suzanne Adley ile İspanya, ABD, Arjantin, Malzeye gibi ülkelerden insan hakları aktivistleri ve birçok sivil toplum kuruluşundan isimler katıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Basın toplantısında konuşan Norveçli aktivist Torstein Dahle, "6 aydan beri bölgede devam eden soykırım ve katliamdan sonra Gazze'ye insani yardım ulaştırılması gerekiyor. Biz hükümetlerden bağımsız sivil hareket olarak Türkiye hükümetinin burada yaptığı işlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye de dahil olmak üzere tüm devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına binaen bu yardımları bölgeye güvenlik bir şekilde geçirmeleri ve bölgede kalıcı bir ateşkesi sağlamaları gerekiyor" dedi. Filistin asıllı ABD'li aktivist Huwaide Araf, "Özgürlük Filosu Koalisyonu, 6 aydan beri Gazze'de yaşanan katliama karşı milyonlarca insanın desteğiyle bu yolculuk için gün saymaktayız" diye konuştu.

"İNSANLAR ATEŞKES İÇİN BASKI YAPMALI"

Albay iken ABD'nin Irak'ı işgali sürecinde ordudan istifa eden ABD'li aktivist Ann Wright, "Şuan tüm insanların uluslararası ceza mahkemelerine gidip orada ateşkesi sağlaması ve soykırımı sonlandırması için baskı yapması gerekiyor. Uluslararası hukuk kuralları ve insan haklarına göre, İsrail'in bir kez daha yanlış yapması İsrail'in kendi güvenliği için hiç de iyi bir durum değildir. Geminin hareket tarihi belli değil. Hazırlıklar devam ediyor. " dedi.