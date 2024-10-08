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Giriş Tarihi: 8.10.2024 14:02 Son Güncelleme: 8.10.2024 14:15

İHH’dan Bosna’daki sel mağdurlarına yardım

Bosna-Hersek’in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerinde, 4 Ekim’de meydana gelen sel felaketi, büyük yıkıma yol açtı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İHH’dan Bosna’daki sel mağdurlarına yardım

İHH, bu bölgelerde felaketten etkilenen kişilere yardımlarda bulundu. Yoğun yağışların ardından gerçekleşen bu doğal afet sonucunda 18 kişi hayatını kaybederken çok sayıda ev, işyeri ve tarım arazisi sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrasında İHH İnsani Yardım Vakfı bölgede 350 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Sel felaketi en çok Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo bölgelerini etkiledi. Yaşanan sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sivil Savunma Bakanlığı, acil durum ilan etti. Arama-kurtarma çalışmalarında sular altında kalan bölgelerde yaşayan Bosnalılar, farklı noktalara tahliye edildi. Bölgede temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

350 AİLEYE YARDIM ULAŞTI

Sel sonrasında bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, selden etkilenen 350 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Bosna-Hersek Sivil Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ise içme suyu, gıda, hijyen paketi, kum çuvalı, su çekme pompası, nem çekme pompası, şişme bot ve boya malzemesi gibi acil ihtiyaçlar olduğunu duyurdu. Vakıf, bölgedeki yardım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

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İHH’dan Bosna’daki sel mağdurlarına yardım
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