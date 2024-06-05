İHH’dan vekâletle kurban kesimi hakkında video: 5 Soruda Kurban

30 yılı aşkın süredir vekaletini aldığı kurbanları dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca kişiye ulaştıran İHH, bu yıl da Türkiye dahil 60 ülkede kurban çalışmalarında bulunacak. İHH, her yıl olduğu gibi bu sene de kurban çalışmalarına aylar öncesinden başladı. Hayvanların kurbanlık olma şartlarını taşıyıp taşımadığı konusunda gerekli denetimleri yaparak satın alımları yapan vakıf, kesim öncesinde de gereken kontrolleri yaptıktan sonra kurbanlıkların kesim işlemlerini gerçekleştirecek.

GAZZE'YE YÖNELİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLECEK

Uzun yıllardır Filistin ve Gazze'ye yönelik kurban çalışmalarında bulunan İHH, bu sene Gazze'deki çalışmalarına daha da ağırlık verecek. İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları sebebiyle şehirde sınırlı sayıda kurban kesecek olan vakıf, farklı ülkelerde kesilen kurbanları paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde on binlerce Gazzeli ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

"5 SORUDA KURBAN?" VİDEOSU YAYINDA

60 ülkedeki hazırlıklarını tamamlayan İHH, kurban vekaleti konusunda merak edilen 5 başlığa ilişkin bilgilendirici bir video yayınladı.

"5 Soruda Kurban?" isimli videodaki şu sorulara cevaplar veriliyor:

-Vekâletle kurban sistemi nedir, yardım kuruluşlarına vekâlet verilir mi?

-Kurban bölgeleri tespit edilirken nelere dikkat ediliyor, ihtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor?

-Kurban fiyatları nasıl belirleniyor, neden sabit fiyat?

-Vekâlet eden kişi kurbanın kesildiğini nasıl öğreniyor?

-Kurban organizasyonları neden önemli?

Videoya, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.