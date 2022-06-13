Haberler Yaşam Haberleri Ihlara Vadisi Giriş Ücreti - Aksaray Ihlara Vadisi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:47 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:47

Ihlara Vadisi Giriş Ücreti - Aksaray Ihlara Vadisi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Ihlara Vadisi Giriş Ücreti - Aksaray Ihlara Vadisi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Birbirinden farklı güzellikleriyle dikkat çeken ülkemizde mutlaka görülmesi gereken noktalardan biri de Ihlara Vadisi’dir. Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken noktalarından birini oluşturan Ihlara Vadisi Aksaray iline bağlıdır. Özellikle Kapadokya gezisine çıkan kişilerin uğramadan gitmemesi gereken Ihlara Vadisi giriş ücreti, Aksaray Ihlara Vadisi girişi ne kadar, kimlere ücretsiz merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık.

Dünyanın en büyük kanyonları listesine ismini yazdıran Ihlara Vadisi doğa ve tarihi alanları bir araya getiren önemli yerlerden biridir. Hristiyanlığın kuruluşundan bu yana önemli bir nokta olarak görülen vadide sayısız kilise ve yaşam alanını gözlemlemek mümkün. Dünya tarihi açısından da kıymetli bulunan vadiye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Kiliseler ve şapellerle çevrili vadi aynı zamanda doğa yürüyüşlerini sevenlerinde ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aksaray Ihlara Vadisi Girişi Ne Kadar?

Aksaray ilimizin Güzelyurt ilçesine bağlı olan Ihlara Vadisi zorlu bir parkur yürüyüşüyle başlıyor. Birbirinden özel yapılara yan yana görebileceğiniz bu alana Ihlara Köyü'nden başlayan yolculuk ile çıkıyorsunuz ve son durak 6 km ilerisindeki Belisırma Köyü'nde bulunuyor.

Vadi toplamda 18 km'lik bir alana yayılıyor ve 382 basamaklı bir merdiven sayesinde vadiye iniş yapabiliyorsunuz. Aksaray Ihlara Vadisi giriş ücreti 2022 yılında 70 TL'lik bir giriş ücretiyle sunuluyor ve yanında sesli rehberlik hizmeti sunuluyor. Haftanın her günü açık olarak girilebilen vadi sabah 08:30 ile akşam 19:00 saatleri arasında gezilebiliyor. Toplamda 105 kiliseyi bünyesinde barındıran Ihlara Vadisi'nde ziyarete açık kilise sayısı 14'tür.

Aksaray Ihlara Vadisi Kimlere Ücretsiz?

Aksaray Ihlara Vadisi giriş ücreti 2022'de her ne kadar 70 TL olsa da pek çok kişi ücretsiz giriş hakkının kimlere verildiğini merak edebiliyor. Nakit ödeme yaparak ya da Müze Kart kullanarak giriş yapılabilen Ihlara Vadisi'ne sadece 18 yaş altındaki öğrenciler ücretsiz olarak giriş yapabiliyor. Ancak Müze Kart işlevi bulunan bazı banka kartları da bu alana girişlerde size ücretsiz bilet hakkı tanıyor. Yine bu vadi boyunca ücretli ya da ücretsiz olarak sunulan pek çok kamp alanı da mevcut.

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Ihlara Vadisi Giriş Ücreti - Aksaray Ihlara Vadisi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
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