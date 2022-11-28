İhmal küçük Tunahan’ın ölümüne yol açıyordu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesinde meydana gelen olayda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri tarafından sokağın bulunduğu yeşil alanda altyapı çalışması nedeniyle kazı yapıldı. Kazı yapılan alanın çevresi ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadan açık bırakıldı.

Depreme karşı güçlendirme çalışmasının yapıldığı Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hemen yanındaki Lise 3 Sokağın bulunduğu yeşil alanda 10 yaşındaki Tunahan Karabağ ve 4 arkadaşı top oynadı. Ardından çocuklar çevresi açık, derinliği yaklaşık 2 metre olduğu belirtilen içi su dolu çukura taş atmaya başladı. Bu sırada ayağının altındaki toprak kayınca Tunahan suya düştü.



ÇOCUKLARIN YARDIM ÇIĞLIĞINI İŞÇİLER DUYDU

Suya düşen Tunahan çırpınırken, büyük korku yaşayan arkadaşları ise bağırarak yardım istedi. Okulun depreme karşı güçlendirilmesinde çalışan Ferman ve Derviş Ötün kardeşler duruma müdahale etti. İki kardeş, suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Tunahan'ı kurtardı. Küçük çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkartıldı ve durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altında tutulan Tunahan Karabağ'ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Baba Eyüp Karabağ, çukuru açık bırakan sorumlular hakkında jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürdürüyor.

KAHRAMAN KARDEŞLER

Olayın kahramanı olan ve küçük Tunahan'ı ölümden kurtaran inşaat işçisi iki kardeş Ferman ve Derviş Ötün, yaşananları Sabah muhabirine anlattı. Çalıştıkları sırada çocukların çığlık sesini duyduklarını aktaran iki kardeş, "Gittiğimizde küçük çocuk çırpınıyordu. Hemen suya girdik. Suyun dimi çamur olduğu için bizi de çekti. Çok şükür kurtardık ve hemen ambulans çağırdık. Birkaç dakika gecikseydik küçük çocuğu kaybedebilirdik" dediler.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürdürüyor.