İhmaller zinciri 2 cana mal oldu

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz (23) su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak yanına düştü. Öktemay ve Deniz, hayatını kaybetti. Öktemay ve Deniz'in hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp yere düştüğü görüldü. Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkânı bulunduğu, İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikâyetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikâyetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi. Çevrede bulunan bir işyerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikâyetlerinin bulunduğunu öne sürdü.İnanç ÖktemayYerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı. Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikâyet kaydının olmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır." Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. X'te paylaşım yapan Xilouris Efe isimli kullanıcı, "Belediye izin vermiş. Dükkân içinde durması gereken dolap atılmış. Muhtemelen o dolaptan elektrik kaçağı oldu. 2 kişi durduk yere öldü. Umarım aldığınız işgaliye parasına değmiştir" diyerek tepkisini dile getirdi. Buca'da toprağa verilen Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölmeyi hak etmedi" dedi.