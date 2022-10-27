İhraç astsubay kaçak makaron taşırken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmalar sonucu takibe aldıkları bir aracı TEM Otoyolu üzeri Derince İlçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü bulunmayan 1 milyon 770 bin makarın ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan araç şoförünün ise 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan astsubay olduğu öğrenildi. Mesejten ihraç edilen astsubay olayla ilgili gözaltına alınarak emniyete götürülürken, işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.