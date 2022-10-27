Haberler Yaşam Haberleri İhraç astsubay kaçak makaron taşırken yakalandı
Giriş Tarihi: 27.10.2022 21:02 Son Güncelleme: 27.10.2022 21:44

İhraç astsubay kaçak makaron taşırken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafınan yapılan  çalışmalar sonucu,  takibe alınarak durdurulan araç içerisinden 1 milyon 770 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.  Aracı kullanan şoförün ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında ihraç edilen bir astsubay olduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
İhraç astsubay kaçak makaron taşırken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmalar sonucu takibe aldıkları bir aracı TEM Otoyolu üzeri Derince İlçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü bulunmayan 1 milyon 770 bin makarın ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan araç şoförünün ise 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan astsubay olduğu öğrenildi. Mesejten ihraç edilen astsubay olayla ilgili gözaltına alınarak emniyete götürülürken, işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Son dakika: Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
İhraç astsubay kaçak makaron taşırken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA