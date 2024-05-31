İhracat arttı, sınır kapısında 24 kilometre TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere yola çıkan TIR'lar Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 24 kilometre kuyruk oluşturdu.

Uzmanlar TIR kuyruğunun ülkenin artan ihracatı nedeniyle yaşandığı ifade ettiler. Gümrük yetkilileri ise artan ihracata Bulgaristan tarafından yoğunluğa cevap veremediği için kuyruğun uzadığını belirttiler.

'PARK SAYISI ARTMALI'

İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruğa giren Hasan Bodur, "Burada 24 saattir sıranın bana gelmesini bekliyorum. Son yıllarda ülkenin artan ihracatı var. Bulgaristan sınır kapısı da yavaş çalışıyor ve yoğunluğa karşılık veremiyor. TIR parkı sayısı az. Parkların sayılarının artması gerekir. İhtiyaçlarımızın gidereceğimiz parklara ihtiyacımız var. Macaristan'a ihraç yükü taşıyan TIR şoförü İdris Temelli'de, "Buraya dün gece geldim. TIR parkı olmadığı için çok zorlanıyoruz. Ülke ihracatı arttığını burada TIR sayılarının artmasıyla göre biliriz. Yetkililer sorunlarımıza çare buldun. Araçlarımıza mülteci biniyor diye uyuyamıyoruz. Bir an önce sıkıntılarımız giderilmesini istiyorum. dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın ardından Bulgaristan'a açılan diğer Kapıkule Sınır Kapısı'nda da binden fazla ihraç yüklü TIR çıkış için beklediği öğrenildi.