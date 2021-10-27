“İhracat malı” süsüyle sevkiyata suçüstü baskın

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bandrolsüz kaçak nargile tütünlerini satarak piyasaya sürmek için tırlarla İstanbul'a getiren bir şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin kaçak nargile tütünlerine "İhracat Malı" süsü verdikleri ve İstanbul'a bu kamuflaj altında getirdikleri kaçak nargile tütünlerini Başakşehir'de bulunan bir depoda stokladıkları saptandı. Şebeke üyelerinin depoladıkları kaçak nargile tütünlerini küçük kamyonetler aracılığı ile İstanbul'da bulunan adreslere satarak dağıttıkları ve piyasaya sürdükleri belirlendi.



4.2 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ



Şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih İlçeleri'nde bulunan dört depo, bir iş yeri, iki kamyonet ve bir tırda arama yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık yedi milyon beş yüz bin lira olan 16 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Polis kameralarına yansıyan operasyonla birlikte devletin yaklaşık dört milyon 200 bin lira vergi kaybına uğratılmasının engellendiği ifade edildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.