İhracat yalanıyla ortağını dolandırdı

Hacıoğlu Madencilik CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu'nun, "Kenya'dan ucuza altın getireceğim" diyerek 140 bin lira aldığı restoran işletmecisi Turan Alp'e altını vermediği, parayı da iade etmediği öne sürüldü. Altın ticareti yapacağını sanarak dolandırılan Alp'in ihbarı üzerine Hacıoğlu hakkında, dolandırıcılıktan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Yasin Hacıoğlu'nun Turan Alp'e normal fiyatların altında altın satacağını vaat ederek hileli hareketler ile para tahsil ettiği ve Alp'ten bu şekilde menfaat sağlayarak dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen işadamı, ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.