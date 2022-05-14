Haberler Yaşam Haberleri İhracat yalanıyla ortağını dolandırdı
Giriş Tarihi: 15.5.2022

İhracat yalanıyla ortağını dolandırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İhracat yalanıyla ortağını dolandırdı
Hacıoğlu Madencilik CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu'nun, "Kenya'dan ucuza altın getireceğim" diyerek 140 bin lira aldığı restoran işletmecisi Turan Alp'e altını vermediği, parayı da iade etmediği öne sürüldü. Altın ticareti yapacağını sanarak dolandırılan Alp'in ihbarı üzerine Hacıoğlu hakkında, dolandırıcılıktan 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Yasin Hacıoğlu'nun Turan Alp'e normal fiyatların altında altın satacağını vaat ederek hileli hareketler ile para tahsil ettiği ve Alp'ten bu şekilde menfaat sağlayarak dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen işadamı, ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Büyükçekmece’de şok görüntüler! Motosikletli kadın darbedildi
Son dakika: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise taşla saldırdı
EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız
NATO üyeliği öncesi Finlandiya’dan kritik görüşme! Putin gözdağı verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
İhracat yalanıyla ortağını dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA