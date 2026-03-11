Haberler Yaşam Haberleri İhtiyaç sahibi 400 çocuğun bayramlık sevinci
MUHARREM DOĞANTEZ
İhtiyaç sahibi 400 çocuğun bayramlık sevinci
Bursa'da Bir Umut Var Dernegi, ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık alabilmesi için hayırseverlerin destekleriyle 400 çocuga alısveris çeki dagıttı. Çeklerin dagıtılmasının ardından çocuklar, aileleriyle birlikte alısverise çıkarak bayramlık kıyafetlerini aldı. 17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıstıklarını belirten dernek baskanı Yeliz Seymen, özellikle imkânı olmayan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hayırseverlerin destegi sayesinde çocuklarımızı bayramda giydiriyoruz. Çocukların yüzündeki mutlulugu görmek harika" dedi.

