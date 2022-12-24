İhtiyaç sahiplerine anlamlı destek

Sosyal belediyecilik konusunda örnek işlere imza atan Ümraniye Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yine vatandaşın hizmetine koştu. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri onarılarak, sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlanıyor. Evlerinin onarımı için belediyeye müracaat eden ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri Sosyal Destek Hizmetleri bünyesinde görev yapan ekipler tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Yapılan tahkikatın ardından uygun bulunan hanelere ekipler yönlendirilerek, çatı onarımı, boya-badana, kapı ve banyo onarımı gibi konularda destek sağlanıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem kültürümüzün, hem inancımızın hem de hizmet anlayışımızın gereği olarak ilçemizde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın evlerinin sıcak ve mutlu bir yuva olmasına bir nebze katkı sunabiliyorsak, ne mutlu bize. Biz kocaman bir aileyiz. Her zaman ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.