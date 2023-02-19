Haberler Yaşam Haberleri “İhtiyacım yok başkasına verin diyen çok oldu”
Giriş Tarihi: 20.2.2023

“İhtiyacım yok başkasına verin diyen çok oldu”

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
“İhtiyacım yok başkasına verin diyen çok oldu”
Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren Sivaslı iş adamı Murat Öztoprak, tanık olduğu duygusal anları SABAH'a anlattı. Öztoprak, deprem haberini alınca arkadaşları ile birlikte buldukları gıda, battaniye, soba, su ve hijyen malzemeleriyle deprem bölgesine koştuklarını belirterek, "Çocuklar üşüyor, anneler ağlıyordu. Babalar ise çaresizdi. Buna rağmen 'Benim ihtiyacım yok, başka birisine verin' diyen çok sayıda kişiyle karşılaştık. Harçlık vermek istediğimiz çocuklar ya 'Yarısını başkasına verin' diyordu. Her birinde çok duygulandık. Ne yüce gönüllü bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Riskli yapıları görmezden gelmişler: CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
Deprem seziliyor mu?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
“İhtiyacım yok başkasına verin diyen çok oldu”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA