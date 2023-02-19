“İhtiyacım yok başkasına verin diyen çok oldu”

Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren Sivaslı iş adamı Murat Öztoprak, tanık olduğu duygusal anları SABAH'a anlattı. Öztoprak, deprem haberini alınca arkadaşları ile birlikte buldukları gıda, battaniye, soba, su ve hijyen malzemeleriyle deprem bölgesine koştuklarını belirterek, "Çocuklar üşüyor, anneler ağlıyordu. Babalar ise çaresizdi. Buna rağmen 'Benim ihtiyacım yok, başka birisine verin' diyen çok sayıda kişiyle karşılaştık. Harçlık vermek istediğimiz çocuklar ya 'Yarısını başkasına verin' diyordu. Her birinde çok duygulandık. Ne yüce gönüllü bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük" dedi.