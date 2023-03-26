‘İhtiyacımız olan tek şey biraz zaman’

Asrın felaketinin üzerinden 1.5 ay geçti. Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Riskli ve acil yıkılması gereken binaların da yıkımı büyük oranda bitti. İlçede koordinatör vali olan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz SABAH'a konuştu:Besni genelinde 410 vatandaş hayatını kaybetti. 3 binin üzerinde hasarlı binamız var. Kamu binaları ve okullarımız iyi durumda. Hayatın normale dönmesi için en önemli sorun barınma ihtiyacının karşılanması. Bunun için de önceliğimiz çadırda olan vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmek. OSB bölgesinde 546 konteyner kurulumu aşamasındayız. Besni genelinde 800 konteynere ulaştığımızda barınma ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacağız. Köylere de konteyner vereceğiz.Bölgede ihtiyacımız olan tek şey biraz zaman. İşyerlerini kaybeden esnafımız için 30 konteynerlik çarşı kurma çalışmalarını başlattık. Esnafı hareketlendirmek, şehre yeniden dönüşü de etkiliyor. Ramazan ayı için hazırlıklar yaptık. İftar ve sahur kumanyalarımızı dağıtıyoruz. Burada, vatandaşlarımızın metaneti ve devlete olan güveni, hoşgörüsü beni çok etkiledi.