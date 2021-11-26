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Giriş Tarihi: 26.11.2021

İhtiyar delikanlılar

İhtiyar delikanlılar

Bolu’daki huzurevi sakinleri bocce takımı kurdu. İhtiyar delikanlılar, ‘Yetişkin Gençler’ yarışması için Antalya’ya gidecek. Antrenmanlarını artıran takımın hedefi dereceye girmek

Antalya'da yapılacak "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" finallerine katılma hakkı elde eden Bolu İzzet Baysal Huzurevi Takımı, dereceye girebilmek için antrenmanlarını final maçı havasında sürdürüyor. ASP Gençlik ve Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonunca huzurevlerindeki vatandaşların spor yoluyla fiziksel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla başlatılan "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin bu yılki finali, 29 Kasım- 3 Aralık'ta Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecek. 104 takım arasında başarı gösteren Bolu İzzet Baysal Huzurevi Takımı da Antalya'daki finallerde mücadele edecek. Huzurevi bahçesinde hazırlanan sahada çalışmalarını sürdüren 6 sporcu, 18 takımın yarışacağı finallerde dereceye girerek emeklerinin karşılığını almak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, bocce liginin bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün misyonu kapsamında geliştirilen vizyon projelerden biri olduğunu anlattı.

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