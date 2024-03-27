İkale Ne Demek? İkale Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Neler?

Hukuk, içinde birden fazla terim anlamlı sözcük barındıran ve sözcük anlamı olarak da "haklar" anlamına gelen geniş bir alan olarak tanımlanmaktadır. Özellikle devletin yetkili organları ile halkın ilişkilerini düzenleyen hukukta maddi yaptırıma bağlı olarak ceza türleri bulunmaktadır. Geniş bir kavram olan hukuk içinde ele alacağımız ikale ne demek, konusu terimler bağlamında ele alınırken ikale sözleşmesi nedir, şartları ve sonuçları neler soruları da konu bağlamında irdelenerek incelenmektedir.

İkale Ne Demek?

İkale sözlük anlamı olarak " bir şeyi gidermek, bir şeyi ortadan kaldırmak" anlamlarına gelmektedir. Özellikle bir ticaret akdinin emir ve yeminin taraflarca bozulması bağlamında kullanılan bir fıkıh terimidir. Fıkıhta tarafların karşılıklı olarak emir ve yemini kaldırmasını ifade eder.

Hukuk terimi olarak ise ikale, işçi ve işverenin kendi aralarında anlaşarak mevcut iş ilişkisine son vermek amacı ile imzaladıkları sözleşmesi olarak geçmektedir ve buna da "ikale sözleşmesi" denilmektedir. Bu sözleşmede işçi alacaklarına ulaşmayı hedeflerken işveren de gelecekteki davalara karşı kendini güven altına almaktadır.

İkale Sözleşmesi Nedir?

İslam hukukunda bir fıkıh terimi olan ikale, sözlük anlamı olarak " bir şeyi gidermek, bir şeyi ortadan kaldırmak" anlamlarına gelmektedir. Hukuk alanında ise işi ve işveren arasına bir sözleşme terimi olarak kullanılan ikale, işçi ve işveren arasındaki işçi ilişkisine son vermek amacı ile imzalanmaktadır. Taraflarının işçi ve işveren olduğu iş sözleşmelerinde; işçinin amaçlarına ulaşması için imzaladığı, işverenin de ilerde hakkında oluşabilecek davalara karşı kendini güvence altına aldığı bir sözleşmedir ikale.

İkale Sözleşmeninin Şartları ve Sonuçları Neler?

İkale sözleşmesi hem bir sözleşme hem de bir yazılı metin olması itibari ile belirli şartlar ve sonuçlar da doğurmaktadır. Bu şartlar arasında ve sonuçlar arasında ilk olarak Yargıtay kararnamesi ile ikale sözleşmenin geçerliliği işçi lehine düzenlenerek belirli şartlara bağlanmıştır. Bu durumda ikale şartlarına bakacak olursak:

İşçi için kıdem ve ihbar tazminatını sözleşmenin içermesi gerekmektedir. İkale sözleşmesinde asla ihtirazi kayıt bulunmaz. İşçinin kendi özgür iradesi ile imzalaması gerekmekte ve işçinin iradesinde korku ya da baskı gibi nedenlerle olan ikale sözleşmesi geçersizdir. İkale sözleşmesinde işçi lehine ceza-i şart kararlaştırılabilirken ancak işçi aleyhine ceza-i şart kararlaştırılması mümkün değildir. İşçinin imzaladığı ikale sözleşmesinde işçi için makul bir yararı olması gerekir. İşçinin imzaladığı ikale sözleşmesinin sonuçları hakkında kesinlikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İkale şartlarını ele almamızın hemen ardından ikale sözleşmesinin imzalanmasının ardından ortaya çıkabilecek sonuçlar şunlardır: