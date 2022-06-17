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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:01 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:44

“İkamet izni” yalanıyla vurgun yaptılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
“İkamet izni” yalanıyla vurgun yaptılar

İstanbul’da “İkamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri yapılır” sloganıyla faaliyet yürüten bir firma milyonluk vurgun yaptı.

İstanbul'da bir firma; yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık etti. Firma yetkilileri "Danışmanlık" hizmeti adı altında sahte belgeler ile sosyal medya platformlarında "İkamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri yapılır" başlıklılarıyla paylaşımlar yaptı.

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Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki iş yerinin Azerbaycan uyruklu yetkilisi A.H. gözaltına alındı ve tutuklandı. Adreste iki Türkmenistan ve Azerbaycan Pasaportu, üç doğum belgesi, noter, kimlik, pasaport başta olmak üzere farklı evrak fotokopileri, altı adet kullanma tasarrufu sadece sahiplerinde bulunması gereken E-İmza, bir dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve üç bin 600 dolar ele geçirildi.

Maliye, SGK, İl Göç İdaresi ve Belediye Zabıta Memurları tarafından iş yerine 12 bin lira idari para cezası kesildi.

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“İkamet izni” yalanıyla vurgun yaptılar
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