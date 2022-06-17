“İkamet izni” yalanıyla vurgun yaptılar

İstanbul'da bir firma; yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık etti. Firma yetkilileri "Danışmanlık" hizmeti adı altında sahte belgeler ile sosyal medya platformlarında "İkamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri yapılır" başlıklılarıyla paylaşımlar yaptı.

Sahte evrakla yabancılara 'oturma izni' düzenleyen şirkete operasyon | Video

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki iş yerinin Azerbaycan uyruklu yetkilisi A.H. gözaltına alındı ve tutuklandı. Adreste iki Türkmenistan ve Azerbaycan Pasaportu, üç doğum belgesi, noter, kimlik, pasaport başta olmak üzere farklı evrak fotokopileri, altı adet kullanma tasarrufu sadece sahiplerinde bulunması gereken E-İmza, bir dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve üç bin 600 dolar ele geçirildi.

Maliye, SGK, İl Göç İdaresi ve Belediye Zabıta Memurları tarafından iş yerine 12 bin lira idari para cezası kesildi.