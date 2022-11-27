Haberler Yaşam Haberleri İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira…
Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:26 Son Güncelleme: 27.11.2022 13:45

İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan sekiz bin 420 elektronik sigara ve dokuz bin 324 elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler ve Zeytinburnu ilçelerindeki 1'i depo, 1'i iş yeri iki adrese operasyon düzenledi.

2 kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. İki ayrı adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan sekiz bin 420 elektronik sigara ve dokuz bin 324 elektronik sigara aparatı ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İki adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira…
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