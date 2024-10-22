Polis ekiplerinden iki adrese eş zamanlı baskın! 153 bin 582 adet ele geçirildi: Piyasa değeri 50 milyon lira!

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bayrampaşa İlçesi'nde iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ağız ve diş sağlığında kullanılan tıbbi cihaz ve ilaçları yasal olmayan yollarla ülkemize getirdiği belirlenen üç kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL!

Mühürlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan ve diş tedavisinde kullanılan 153 bin 582 adet tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç ele geçirildi. Üç suç ortağı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.