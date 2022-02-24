İki aile birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde gece geç saatlerdse iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı.

Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan Salih Ö. eline aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı komşusu Tarık Tanaç'ı başından vurdu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kayıplara karışan Salih Ö'nün ise yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.