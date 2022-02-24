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Giriş Tarihi: 24.2.2022 10:28 Son Güncelleme: 24.2.2022 10:46

İki aile birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

ABBAS ÇAKAR
İki aile birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde, gece geç saatlerde iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken,5 kişi yaralandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde gece geç saatlerdse iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı.

Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışan Salih Ö. eline aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı komşusu Tarık Tanaç'ı başından vurdu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kayıplara karışan Salih Ö'nün ise yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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İki aile birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
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