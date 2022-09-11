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Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:43 Son Güncelleme: 11.9.2022 14:44

İki aile silahlarla kavga etmişti! 9 kişi gözaltına alındı…

İstanbul’da evli çiftin ailelerinin de karıştığı silahlı kavgayla ilgili dokuz kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki aile silahlarla kavga etmişti! 9 kişi gözaltına alındı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" soruşturması Bağcılar İlçesi'nde açıldı. Dün saat 23.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde kalabalık bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın, evli olan Ö.Ç. ve S.Ç.'nin aileleri arasında yaşandığı, Ö.Ç. ve S.Ç.'nin aralarında yaşadıkları kavganın büyüyerek ailelerinin de dahil olduğu tespit edildi. Ö.Ç.'nin olay günü ailesiyle birlikte S.Ç.'nin bulunduğu adrese saldırdığı, devamında S.Ç.'nin de ailesiyle diğer tarafın ikametine saldırdığı belirlendi.

İki taraftan Ö.Ç. (28), E.Ç. (27), V.Ç. (19), R.Ç. (59), M.Ç. (61), S.Ç. (30), C.Y. (35), C.Y. (27) ve F.Ç. (34) isimli dokuz kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan üç silah ve üç bıçak da ele geçirildi. Adreslerde ayrıca bir döner bıçağı, mermiler, uzun namlulu bir tüfek ve mermi yeleği de bulundu.

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İki aile silahlarla kavga etmişti! 9 kişi gözaltına alındı…
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