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Giriş Tarihi: 12.6.2022

İki akraba kavgasında 2 ölüm

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
İki akraba kavgasında 2 ölüm
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K. K. (58) ve M. K. (29) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K.K, İ.B. ile Mahmut Bir tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Bir hayatını kaybetti. Kavgaya karışan M.K. ve A.K.K, jandarma ekiplerince Akyazı ilçesinde yakalandı. Bir akraba kavgası da Ardahan'da meydana geldi. Yeni Mahalle'de iki aile arasında çıkan kavgada H.Ç. hayatını kaybetti. Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

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İki akraba kavgasında 2 ölüm
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