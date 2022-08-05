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Giriş Tarihi: 6.8.2022

İki araç birden çarptı

İki araç birden çarptı
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde iki otomobilin art arda çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt Mevkii'nde Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Turan'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Dengesini kaybeden kadına daha sonra S.D. yönetimindeki otomobil çarptı. 62 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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