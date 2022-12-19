İki araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada, bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan işçi servisi Başpınar mevkiinde yoldan çıkarak yolun kenarında kablo çeken telekom işçilerine, ardından bir araca çarparak durdu. Kazada, 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılıp hastaneye sevk edilen işçilerden Mehmet Patlar ve Fatih Akar yaşamını yitirdi. Yaralı 3 işçinin tedavileri devam ederken ifadesi alınan araç sürücüsünün, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.