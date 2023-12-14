İki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sona erdi

Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak üzerinde Vedat Bora, önceki gün akşam saatlerinden itibaren birlikte alkol aldığı arkadaşı ile sohbet ederken, aralarında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Bora göğsünden bıçaklandı. Yaralanan Bora kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren ve henüz ismi açıklanmayan arkadaşı hızla olay yerinden kaçtı.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Vedat Bora'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, ağır yaralı olan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.