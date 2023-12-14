Haberler Yaşam Haberleri İki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sona erdi
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:57 Son Güncelleme: 14.12.2023 13:21

İki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sona erdi

Kocaeli Derince’de gece saatlerinde birlikte alkol aldıkları iddia edilen iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan biri eline aldığı bıçakla arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

ABBAS ÇAKAR
İki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sona erdi

Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak üzerinde Vedat Bora, önceki gün akşam saatlerinden itibaren birlikte alkol aldığı arkadaşı ile sohbet ederken, aralarında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Bora göğsünden bıçaklandı. Yaralanan Bora kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren ve henüz ismi açıklanmayan arkadaşı hızla olay yerinden kaçtı.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Vedat Bora'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, ağır yaralı olan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
Rusya’dan nükleer teklifi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Enerji gelirleri gençler için kullanılacak! Aile ve Gençlik Fonu düzenlemesi...
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme! 'Zararı banka karşılasın' başvurusu reddedildi
CHP’deki ön seçim kararı tabanı karıştırdı: "Memur mu atıyorsunuz!"
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA