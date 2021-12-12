Haberler Yaşam Haberleri İki arkadaş emlak ofisinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 13.12.2021

İki arkadaş emlak ofisinde ölü bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İki arkadaş emlak ofisinde ölü bulundu
İSTANBUL Esenyurt'ta bir emlak ofisinde iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam 21.30 sıralarında yaşandı. Hakan Ş. (38) ile Turan K., haftasonu eğlenmek için emlak ofisi olarak kullandıkları iş yerinin kepenklerini kapatarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra aşırı doz uyuşturucu hap aldıkları iddia edilen iki kişi hayatlarını kaybetti. Hakan Ş. ve Turan K.'ye telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları ise telefona cevap veren olmayınca dükkana geldi. İki kişinin hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, iki arkadaşın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül! Serie A'da nefis gollerine devam ediyor...
Son dakika! Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
Son dakika: Kartal pes etmedi, 2 kez geriden geldi! Beşiktaş 5 maç sonra kazandı...
Son dakika: 12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
İki arkadaş emlak ofisinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA