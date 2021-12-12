İki arkadaş emlak ofisinde ölü bulundu

İSTANBULEsenyurt'ta bir emlak ofisinde iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan iki arkadaş hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam 21.30 sıralarında yaşandı. Hakan Ş. (38) ile Turan K., haftasonu eğlenmek için emlak ofisi olarak kullandıkları iş yerinin kepenklerini kapatarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra aşırı doz uyuşturucu hap aldıkları iddia edilen iki kişi hayatlarını kaybetti. Hakan Ş. ve Turan K.'ye telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları ise telefona cevap veren olmayınca dükkana geldi. İki kişinin hareketsiz halde yattığını gören arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, iki arkadaşın hayatlarını kaybettiğini belirledi.