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Giriş Tarihi: 13.7.2024

İki arkadaş feci kazada can verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İki arkadaş feci kazada can verdi
Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nurullah Arık (27) ile arkadaşı Erdal Yıldız (22) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece Borucu köyü yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mehrullah Moradı (19) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Nurullah Arık'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arık ile birlikte arkadaşı Erdal Yıldız ve otomobil sürücü Mehrullah Moradı, Abdullah Chapa (23) ve Sanaullah Jumalı (20) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arık ve Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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İki arkadaş feci kazada can verdi
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