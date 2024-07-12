İki arkadaş feci kazada can verdi

Aksaray'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Nurullah Arık (27) ile arkadaşı Erdal Yıldız (22) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece Borucu köyü yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mehrullah Moradı (19) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Nurullah Arık'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Arık ile birlikte arkadaşı Erdal Yıldız ve otomobil sürücü Mehrullah Moradı, Abdullah Chapa (23) ve Sanaullah Jumalı (20) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arık ve Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.