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Giriş Tarihi: 4.6.2023 11:10 Son Güncelleme: 4.6.2023 11:40

İki arkadaşın alkol muhabbeti cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda bir inşaatta işçi olarak çalışan iki arkadaşın alkol muhabbeti cinayetle bitti. Furkan T. anneme küfür ettin dediği Ferhat Korkmaz’ı tabancayla vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. Şahsın taksiyle kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İki arkadaşın alkol muhabbeti cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu'nda geçtiğimiz hafta Salı günü meydana gelen olayda iddiaya göre bir inşaatta işçi olarak çalışan iki arkadaş Furkan T. ile Ferhat Korkmaz arasında alkol aldıkları esnada tartışma çıktı. Tartışma esnasında Korkmaz, iddiaya göre Furkan T.'nin annesine küfür etti.

Bu duruma sinirlenen Furkan T. silahını çıkartarak Korkmaz'a kurşun yağdırdı. Olayın ardından Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Furkan T. ise evden çıkarak sokakta havaya birkaç el ateş açtı. Şahıs daha sonra sokak üzerinde durdurduğu bir taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsü, karın ve kasığından 3 kurşunla ağır yaralanan Ferhat Korkmaz'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Saldırganın taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise kameralara yansıdı.

"ANNEME KÜFRETTİ"

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Furkan T. olduğunu belirleyen polis, şahsın taksiyle olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Taksinin plakasını belirleyerek şoförüne ulaşan polisi, şahsın Şişli Pangaltı'da indirdiğini öğrendi. Hemen harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, cadde üzerinde de havaya ateş açan şahsı silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan T., ifadesinde alkol aldıkları esnasında Korkmaz'ın annesine küfür ettiğini söylediği için yanında bulunan silahla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Emniyette adli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan T., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İki arkadaşın alkol muhabbeti cinayetle bitti
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