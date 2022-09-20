Haberler Yaşam Haberleri İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti... Cinayeti eller arkada izlediler
Giriş Tarihi: 20.9.2022 15:13 Son Güncelleme: 20.9.2022 15:20

İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti... Cinayeti eller arkada izlediler

İstanbul Beyoğlu’nda iki arkadaş arasında çıkan kavga cinayetle bitti. 42 yaşındaki Ayhan Y. henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştuğu arkadaşı Ahmet Türkoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde onlarca kişi önünde işlenen cinayette kimsenin olaya müdahale etmediği çevrede toplanan kalabalığın ellerini arkalarına bağlayarak dakikalarca olayı sadece seyrettiği görüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti... Cinayeti eller arkada izlediler

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda Ayhan Y. arkadaşı Ahmet Türkoğlu ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Ahmet Y. çıkardığı bıçağı arkadaşına sapladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri alınan tanık beyanında şüpheli şahsın Ayhan Y. olduğunu belirledi.

CİNAYETİ İZLEDİLER

Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenli kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Ancak izlenen görüntüler deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.

Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri görüldü. Yapılan incelemede 23 kişinin bir kaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.

TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında şüpheli Ayhan Y. Eyüp'te gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ve ölen şahsın olay sırasında alkollü oldukları ikili arasındaki kavganın alkolün etkisi ile çıktığı öne sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti... Cinayeti eller arkada izlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA