İki arkadaşın kavgası cinayetle bitti... Cinayeti eller arkada izlediler

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda Ayhan Y. arkadaşı Ahmet Türkoğlu ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Ahmet Y. çıkardığı bıçağı arkadaşına sapladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri alınan tanık beyanında şüpheli şahsın Ayhan Y. olduğunu belirledi.
CİNAYETİ İZLEDİLER
Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenli kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Ancak izlenen görüntüler deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.
Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri görüldü. Yapılan incelemede 23 kişinin bir kaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.
TUTUKLANDI
Çalışmaların devamında şüpheli Ayhan Y. Eyüp'te gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ve ölen şahsın olay sırasında alkollü oldukları ikili arasındaki kavganın alkolün etkisi ile çıktığı öne sürüldü.