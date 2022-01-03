Bursa’da kan donduran olay! İki arkadaşın kavgası kanlı bitti... Defalarca bıçaklayarak öldürdü

Mustafa T. Yanındaki bıçakla arkadaşı Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Taner Durgut'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa T'nin ise hafif yaralı olduğu anlaşıldı.