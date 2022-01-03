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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:06 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:12

Bursa'da kan donduran olay! İki arkadaşın kavgası kanlı bitti... Defalarca bıçaklayarak öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da kan donduran olay! İki arkadaşın kavgası kanlı bitti... Defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bursa’nın yaşayan iki arkadaş Mustafa T. ve Taner Durgut’un kavgasında kan aktı. Taner Durgut arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanın giriş katında, Mustafa T ve Taner Durgut isimli iki arkadaş tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Mustafa T. Yanındaki bıçakla arkadaşı Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Taner Durgut'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa T'nin ise hafif yaralı olduğu anlaşıldı.

Polisin gözaltına aldığı Mustafa T. hastaneye kaldırırken, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde öldüğü raporu verilen Taner Durgut'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Bursa'da kan donduran olay! İki arkadaşın kavgası kanlı bitti... Defalarca bıçaklayarak öldürdü
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