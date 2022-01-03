Bursa’da kan donduran olay! İki arkadaşın kavgası kanlı bitti... Defalarca bıçaklayarak öldürdü

Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanın giriş katında, Mustafa T ve Taner Durgut isimli iki arkadaş tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Mustafa T. Yanındaki bıçakla arkadaşı Taner Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Taner Durgut'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa T'nin ise hafif yaralı olduğu anlaşıldı.
Polisin gözaltına aldığı Mustafa T. hastaneye kaldırırken, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde öldüğü raporu verilen Taner Durgut'un cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.