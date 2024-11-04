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Giriş Tarihi: 4.11.2024 10:55 Son Güncelleme: 4.11.2024 11:02

İki arkadaşın küfür tartışması cinayetle bitti! Yolda yürürken önce boğazından sonra kalbinden bıçakladı

İstanbul Bahçelievler’de yolda yürüyen iki arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. İddiaya göre 52 yaşındaki Murat Ç. alacak verecek meselesinden tartışma yaşadığı Muhammed Karaoğlu (57)’nu bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Sakarya’da Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis şüpheliyi cinayet işlediğini bildiği halde İstanbul’dan Sakarya’ya götüren şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İki arkadaşın küfür tartışması cinayetle bitti! Yolda yürürken önce boğazından sonra kalbinden bıçakladı

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 Kasım günü saat 22:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Muhammed Karaoğlu ile Murat Ç. sokakta buluştular ve bir süre beraber yürüdüler. İkili kısa süre yürüdükten sonra bir anda tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Murat Ç. Karaoğlu'nu önce boğazından sonra da kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

BANA KÜFÜR ETTİM BIÇAKLADIM

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden kısa sürede şüphelini kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen şüpheli Murat Ç.'nin Sakarya'ya gittiği belirlendi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli Murat Ç.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde; "Olay günü kendisinden uyuşturucu almaya gittim. Aramızda tartışma çıktı bana küfür etti. Çıkan tartışma sırasında olay gerçekleşti. Bıçağı kaçarken hatırlamadığım bir yere attım" dedi.

BENİ DE ÖLDÜRÜR DİYE KORKTUM

Cinayet Büro ekiplerince devam eden çalışmalarda o şüpheliyi kendi aracıyla İstanbul'dan Sakarya'ya götüren T.Y.'de gözaltına alındı. T.Y.'nin ise verdiği ilk ifadede "Cinayetin işlendiğinden haberim vardı ancak eğer istediğini yapmazsam bana zarar vereceğinden korktum" dediği öne sürüldü. 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İki arkadaşın küfür tartışması cinayetle bitti! Yolda yürürken önce boğazından sonra kalbinden bıçakladı
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