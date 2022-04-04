İki arkadaşın tartışması kanlı bitti

İZMİR Konak'ta, Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı Emre Saraç (22) arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Komşu olduğu öğrenilen Necati Bakırcı ile arkadaşı Emre Saraç arasında alacak-verecek meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saraç üzerinde bulunan bıçakla Bakırcı'ya saldırdı. Bakırcı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Zanlı Emre Saraç kısa sürede yakalandı.