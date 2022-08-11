İki arkadaşın yolu Hac’da kesişti

Fransa'da doğup büyüyen Tuğba Kömpe (31) ve Gülsevim Yılmaz (30), ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra kendi hayatlarında farklı kariyer planları çizdi. Tuğba Kömpe, üstün bir çalışmayla Fransa'da tıp fakültesini kazanarak doktorluk eğitimi almaya başladı. Bir yıl geçtikten sonra umduğunu bulamadı ve rotasını ilahiyata çevirdi. Gülsevim Yılmaz da aynı şekilde Türkiye'de eğitim görmek için Uluslararası İlahiyat Programı'na başvurdu. Sınavların ardından Marmara İlahiyat Fakültelerinde okumaya hak kazandılar. 5 yıllık eğitimleri boyunca birbirlerine hem dost hem kardeş oldular. Akıp giden eğitim hayatından sonra yolları ayrıldı.

KUTSAL TOPRAKLARDA BULUŞTULAR

Lyon Din Hizmetleri Ataşeliğinde Sözleşmeli Personel çalışmaya başlayan Kömpe, 4 dil öğrendi, Fransızcandan Türkçe'ye de çeviriler yapmaya başladı. Fransa Din Hizmetleri Müşavirliğinde görev yapan Yılmaz ise 4 dil öğrendi, 2 yüksek lisans yaptı ve 8 çeviri kitaba imza attı. Aradan geçen yılların ardından ikilinin yolları, kutsal topraklarda yeniden kesişti.

BENİM İÇİN ÇİFTE MUTLULUK

Tuğba Kömpe, Samsunlu. Tevazu sahibi ve gelecek adına ümitle bakıyor. Okul arkadaşıyla yıllar sonra Mekke'de buluşmasını "Allah'ın bir lütfu" olarak yorumluyor. Haccın bu yıl kendisi için çifte mutluluk olduğunu ifade eden Kömpe, şunları söyledi: "Okul arkadaşımla kutsal topraklarda karşılaşmaktan dolayı çok mutlu oldum. İkimiz de Diyanet'in görevlisi olarak geldik. Aradan günler, yıllar, ne kadar zaman geçerse geçsin unutamayacağımız hatıraları yad ettik." Türkiye'ye bol bol dua ettiğini ifade eden Kömpe, "Ülkemiz için dualar ettik. Türkiye ne kadar güçlü olursa bizler de yaşadığımız ülkelerde kendimizi o kadar güçlü hissediyoruz" dedi.

TAM ANLAMIYLA İDRAK EDEMİYORUZ

Gülsevim Yılmaz ise başarılı, azimli ve inançlı. Yılmaz, kutsal topraklarda yaşadığı maneviyatı şöyle anlattı: "Burası ayrı bir huzur ayrı bir maneviyat. Kabe'de tavaf esnasında gözümüzden yaşlar geliyor ama tam anlamıyla idrak edemiyoruz. Aslında tan anlamıyla idrak etsek yerimizde duramayız, çatlayıveririz. Hamdolsun ki tam idrak olmuyor."

Yılmaz, kutsal topraklardaki yolculuğunu özel kılan hususu şu ifadelerle dile getirdi: "Biz her zaman görüşemesek de gönüllerimiz bir idi. Tuğba'nın samimiyeti ve sıcakkanlılığı sayesinde yıllar öncesinin arkadaşlığını aynı heyecan ve tazelikte yeniden karşımda buldum. Beraber tekrar bir yola başvuracak en iyi yoldaşın kendisi olabileceğini düşündüm. Bu seferki yol daha özel ve kutsal bir yoldu. Dayanabileceğim en samimi insanla beraber olmanın sevincini yaşadım."