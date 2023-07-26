İki arkadaşını öldüren genç kendini vurdu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 22 yaşındaki Muhammet Ali Binen, işlettiği kahvehanede yüksek sesli müzik dinlediği için yan dükkan komşusu Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) ile 2 gün önce kavga etti. Bu yüzden taraflar arasında husumet oluştu. Dün de taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ali Binen aracından aldığı pompalı tüfekle iki arkadaşını vurduktan sonra olay yerinde başına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Palamut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Palamut da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.