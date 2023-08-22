Haberler Yaşam Haberleri İki ayrı faciada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor
Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:26 Son Güncelleme: 22.8.2023 11:11

İki ayrı faciada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor

İstanbul Kadıköy'de yangın faciası sonucu İBB yöneticisi ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan'ın hayatını kaybeden eşi Hatice Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İki ayrı faciada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor

İstanbul Kadıköy'de yangın faciası sonucu İBB yöneticisi ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan'ın hayatını kaybeden eşi Hatice Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan'ın eşi Hatice Arslan'ın babaevinin bulunduğu Esenler Birlik Mah. Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği kaydedildi.

Bahçelievler Spor Kulübü Futbol Şube sorumlusu Hakan Hasgül Eşi ve çocukları ile birlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında eşi ve çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül'ün cenazesi Yenibosna Merkez Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı mezarlığında babasının yanında aldığı mezarda torağa verilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Büyük kazanç Oosterwolde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan BM’ye sert Pile çıkışı: 25 yıldır oyalıyorlar
Kafayı onlara mı takalım?
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Son dakika: Fenerbahçe yeni transferleriyle Samsunspor'u yıktı! Süper Lig’de 2’de 2…
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
ARKADAŞINA GÖNDER
İki ayrı faciada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA