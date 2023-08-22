İki ayrı faciada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor

İstanbul Kadıköy'de yangın faciası sonucu İBB yöneticisi ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan'ın hayatını kaybeden eşi Hatice Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan'ın eşi Hatice Arslan'ın babaevinin bulunduğu Esenler Birlik Mah. Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği kaydedildi.
Bahçelievler Spor Kulübü Futbol Şube sorumlusu Hakan Hasgül Eşi ve çocukları ile birlikte son yolculuğuna uğurlanacak.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında eşi ve çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül'ün cenazesi Yenibosna Merkez Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı mezarlığında babasının yanında aldığı mezarda torağa verilecek.