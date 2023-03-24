İki ayrı yangında can pazarı: 3 ölü

İstanbul'da dün bir hastane ve otelde çıkan iki ayrı yangında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. İlk yangın Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bölümünün bulunduğu katta bilinmeyen bir sebeple 02.50 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 15'i bölümde tedavi görenler olmak üzere binadaki 109 hasta tahliye edildi. 4 sağlık personeli, 6 itfaiye görevlisi yaralanırken, yoğun bakımda tedavi gören 1 hasta hayatını kaybetti. Yangın çıkan bölüm kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneden tahliye edilen hastaların çevre hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi. Diğer yangın ise Pendik'te 7 katlı bir otelde dün sabah saatlerinde çıktı. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına aldığı yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.Otelde bulunan bir kadın ve bir erkek de otelin penceresinden yan taraftaki binanın çatısına çıkarak kurtuldu. Çift, itfaiye ekiplerince indirildi. Pendik Kaymakamlığı, oteldeki yangınla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu.