İki bilezik için öldürüldü

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde 2032 Sokak'ta oturan 54 yaşındaki Serpil Girgin, geçen pazar günü "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen eşinin evine dönmediğini gören Mustafa Girgin, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri, Girgin'in evine yaklaşık 50 metre mesafedeki komşusunun evinin bahçesinde bir çuval fark etti. Çuvalın içine bakan polis ekipleri, kayıp olan Girgin'in cesedini buldu. Girgin'i öldürdüğü iddiasıyla cesedin bulunduğu evin sahibi Ü.A. (54) gözaltına alındı. Yapılan incelemede Serpil Girgin'in kolundaki 2 bileziğin olmadığı belirtilirken, başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ü.A. ile birlikte gözaltı sayısının 3 olduğu öğrenildi.